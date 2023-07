Direttore Cia: ” per Putin la vendetta è un piatto che va servito freddo”

Per William Burns, direttore della CIA, Putin è uno per il quale la “Vendetta è un piatto che va servito freddo” e da Mosca non ci sarebbe segnai di preparativi sull’uso di armi nucleari contro l’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di guadagnare tempo mentre cerca di capire come comportarsi con Yevgeny Prighozin. È questo il pensiero del direttore della Cia William Burns, secondo cui l’ammutinamento del capo del Gruppo Wagner, un mese fa, ha messo in luce significative debolezze nel sistema di potere che Putin ha costruito.

Dal palco dell’Aspen Security Forum, Burns ha detto che il leader russo potrebbe ancora chiedere vendetta contro Prigozhin. “Quello a cui stiamo assistendo è una danza molto complicata”, ha aggiunto. È probabile che Putin stia cercando di guadagnare tempo mentre elabora il modo migliore per trattare con il leader del gruppo Wagner, ha detto ancora, in quanto la milizia privata è ancora utile per la leadership della Russia in Africa, Libia e Siria.

Sempre secondo il pensiero di Burns, “Putin è qualcuno che generalmente pensa che la vendetta sia un piatto che va servito freddo”, aggiungendo che “Nella mia esperienza, Putin è l’ultimo apostolo della vendetta, quindi sarei sorpreso se Prigozhin sfuggisse a ulteriori ritorsioni. Se fossi Prigozhin, non licenzierei il mio assaggiatore di cibo”.

Il pensiero del direttore della Cia è parzialmente condivisibile, Putin è prima di ogni cosa un russo e sul concetto di “Sanrta Madre Russia” pensa come tale ed inoltre è un abile giocatore di scacchi, quindi è uno che ogni mossa la valuta più volte pensando anche la probabile contromossa dell’avversario. Con questo profilo è evidente che Putin non farà mai mosse impulsive, lo si è visto con i vari danneggiamenti subiti dal ponte in Crimea, le risposte del presidente russo, sono studiate in funzione sia dell’efficacia del danno arrecato al nemico che della sua inevitabile contro risposta.

Su Prigozhin quindi appare evidente che finchè la Wagner è utile alla causa russa, potrà dormire sonno tranquilli. Putin sa perfettamente che gli uomini dell’ex cuoco, non gli perdonerebbero mai l’uccisione del loro capo. La Wagner è una formazione di specialisti di guerra privati, non un normale esercito di Stato.