Disastro ponte Genova: società Autostrade e Spea non saranno responsabili civili, pagheranno singoli imputati

Autostrade per l’Italia (Aspi) e Spea non saranno responsabili civili. Così ha deciso il tribunale di Genova accogliendo la richiesta di esclusione, nel processo per il crollo del ponte Morandi dello scorso14 agosto 2018 costato ben 43 vittime.

Adesso in caso di condanna, saranno i singoli imputati a pagare i risarcimenti, salvo le possibilità di cause civili. Le due società erano già uscite dal processo dopo il patteggiamento a circa 30 milioni, Autostrade e Spea dunque potrebbero ora uscire del tutto dal processo per il crollo del ponte Morandi.

Sono ben 59 le persone a processo per il crollo del Morandi, tra ex dirigenti e tecnici di Autostrade e Spea, ex ed attuali dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato delle opere pubbliche della Liguria. Secondo l’accusa tutti sapevano delle condizioni del ponte ma non sarebbero state fatte le manutenzioni per risparmiare.