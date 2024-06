Dispersi nel Natisone, trovati i corpi delle due ragazze: “Erano a due metri dalla salvezza”. Si cerca ancora il ragazzo

I corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros sono stati trovati dai volontari della Protezione civile circa 700 metri dal greto. Si cerca ancora Cristian Casian Molnar

E’ stato confermato che i due corpi trovati dai volontari della Protezione civile sono quelli delle ragazze. Il ritrovamento è avvenuto lungo le sponde del Natisone, uno a 700 metri dal greto e l’altro poco più lontano, a circa un chilometro. Sono in corso le operazioni per il recupero. A individuarli sono state le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile impegnate per il terzo giorno di seguito nelle attività di ricerca.

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo informativo, senza indagati né ipotesi di reato, sulla scomparsa dei tre ragazzi travolti dalla corrente del fiume nel primo pomeriggio di venerdì 31 maggio

Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine e Bianca Doros, 23 anni, erano arrivati in Italia pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori. Continuano le ricerche del terzo disperso, il giovane di 25 anni, originario della Romania e residente in Austria, che si trovava insieme alle ragazze prima che i tre fossero portati via dalla corrente.