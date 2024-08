Distrutto blindato prodotto in Italia nella regione russa di Kursk: il video da Mosca

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che un mezzo blindato di fabbricazione italiana Shield usato dalle truppe d’invasione ucraine è stato distrutto in un bombardamento nella regione russa di Kursk

A supporto delle affermazioni il ministero della Difesa ha diffuso queste immagini,riprese durante l’offensiva ucraina. Sulla parte anteriore del blindato è visibile il triangolo bianco che contraddistingue i mezzi militari ucraini impegnati nell’offensiva sulla regione di Kursk. In un comunicato postato sul canale Telegram del ministero si afferma che il mezzo è stato distrutto da un drone kamikaze Lancet.

“I Lancet continuano a bruciare l’equipaggiamento nemico nella regione di confine della regione di Kursk”, afferma il dicastero. “Una unità di ricognizione del gruppo di truppe Nord (russe) – si legge ancora nel messaggio – ha identificato un veicolo da combattimento blindato multiuso su ruote di fabbricazione italiana Shield delle forze armate ucraine. L’obiettivo scoperto è stato distrutto”.

Poco dopo la pubblicazione del video, l’agenzia Ansa ha scritto che il blindato in questione è stato fabbricato dall’azienda abruzzese Tekne di Ortona ma non è in dotazione all’Esercito italiano. Secondo quanto si apprende, è destinato alla sola vendita all’estero e non è stato fornito all’Ucraina nell’ambito dei decreti del governo di Roma.