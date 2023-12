“Dixmude 100”: Emmanuel Du Plessis, nipote del comandare Jean du Plessis saluta Sciacca con un video

Emmanuel Du Plessis, nipote del comandare Jean du Plessis, ha inoltrato un video di saluto alla città di Sciacca proprio in occasione del centenario

Alla vigilia della messa in scena dello spettacolo teatrale “Dixmude 100 – sugli oceani del cielo”, rievocazione storica che andrà in scena da giovedì a domenica all’interno del complesso monumentale delle Giummare, perviene un augurio speciale legato al centenario della tragedia del dirigibile Dixmude. Ringraziamo di cuore Emmanuel – dichiarano Delia Di Carlo presidente della associazione “Dixmude Di Carlo” e Salvatore Monte regista dello spettacolo- per essere parte integrante di queste giornate dense di ricordo e viva commozione. È un vero piacere – concludono la Di Carlo e Monte – sapere che le distanze tra Sciacca e la Francia si sono notevolmente ridotte grazie a cordiali rapporti legati alla storia ed alla tutela della memoria.