“ Dixmude 100- sugli oceani del cielo”: Saranno ancora  Plaia e Vernagallo ad interpretare  Padre  Arena ed il comandante Jean Du Plessis

Saranno Riccardo Plaia e Domenico Vernagallo ad interpretare nuovamente Padre Michele Arena ed il comandante del dirigibile francese Dixmude, Jean Du Plessis

I due protagonisti della nuova riedizione dello spettacolo “ Dixmude 100- sugli oceani del cielo” scritto e diretto da Salvatore Monte sono in piena fase di prove in vista della messa in scena che avrà luogo a Sciacca dal 14 al 17 dicembre all’interno del complesso monumentale delle Giummare. Riccardo Plaia dirigerà anche il coro che, oltre alle performance previste da copione, intonerà per ogni replica l’inno del centenario della tragedia del Dixmude, scritto dallo stesso Monte. Nel corso delle prossima settimane saranno resi noti tutti i dettagli relativi allo spettacolo ed alle attività collaterali.