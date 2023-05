Dl Bollette: il governo pone la fiducia. Protestano Pd, M5s e Avs: “briciole a famiglie e imprese, aiuti a evasori e sconto a chi ha fatto extraprofitti”

Il governo Meloni come già fatto martedì sul dl Ponte sullo stretto, alla Camera ha posto la fiducia anche sul decreto Bollette

Mancano le coperture, alcune norme vengono cancellate e altre ritornano in commissione. Questo è il caos visto alla Camera sulla discussione generale del decreto Bollette alla Camera, su cui la maggioranza ha posto la fiducia, rivendicando aiuti per famiglie e imprese, ma riducendoli rispetto a quelli in vigore fino a fine marzo.

di fronte a questo quadro, le opposizioni hanno attaccato su tutti i fronti. In particolare l’indice è stato puntato sul pasticcio della stabilizzazione dei precari degli istituti di ricerca sanitari, norma saltata in extremis, oltre che su specifici punti del decreto. Nel mirino anche l’ampliamento dei termini per le sanatorie fiscali, lo scudo penale fino alla sentenza di appello per tre fattispecie di reati tributari, lo sconto sulla tassa sugli extraprofitti e la revisione della stretta sui gettonisti.