Dolcetti all’arancia dal cuore morbido – Ricetta siciliana

I dolcetti all’arancia dal cuore morbido, sono dei biscotti morbidi all’interno e friabili all’esterno, molto dolci ed aromatici

Sono abbastanza semplici e rapidi da realizzare, ma al contempo eleganti ed invitanti da mettere in tavola in ogni occasione.

La ricetta della nostra chef “zia Pina” è molto delicata e morbida, l’arancia, soprattutto la scorza posizionata sopra, dona al biscotto un aspetto ed una fragranza particolare che la rende adatta ai palati più diversi per gusto ed età.

La preparazione non è complicata e richiede poco tempo. Difficoltà media.

INGREDIENTI:

280 gr. di farina 00

100 gr. di margarina vegetale

100 gr. zucchero semolato

1/2 bustina di lievito per dolci

1 uovo

il succo di un’arancia media

la scorza di una arancia grattugiata

la scorza di una arancia a fettine sottili

1 pizzico di sale

zucchero a velo e zucchero semolato q.b. (per la copertura finale)

PREPARAZIONE delle fettine di arancia caramellate

fate bollire le scorze di arancia intere o a fettine in un tegame con po di acqua per qualche minuto, serve per togliere il gusto amaro ed ammorbidirle; buttare l’acqua di bollitura, rimettere poca acqua (le scorze devono essere appena sommerse), con 2 cucchiai di zucchero, quindi riportarli ad ebollizione finché l’acqua sarà quasi del tutto evaporata; scolateli e metteteli ad asciugare, consigliamo di metterli per qualche minuto in forno nella fase di riscaldamento, questo serve per togliere l’umidità;

PREPARAZIONE

Mescolate bene i 100 gr di zucchero e la margarina ammorbidita; aggiungete l’uovo e continuate a mescolare con un cucchiaio; aggiungete la farina, il lievito, il succo e la buccia d’arancia grattugiata ed il sale, quindi impastate bene con le mani; se avete lavorato bene, l’impasto dovrà risultare morbido e omogeneo e un po appiccicoso; copritelo con la pellicola trasparente e mettete in frigo per 1 ora circa; formate i biscotti nella forma che più vi piace, noi consigliamo i cilindretti (più idonei a contenere la fettina di scorza d’arancia), quindi passateli prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo; posizionateli nella teglia schiacciateli poco e guarniteli con una fettina di arancia caramellata che avete preparato prima; infornate in forno preriscaldato a 180°, lasciando cuocere per circa 10 minuti, devono comunque rimanere di colore chiaro, quindi fateli raffreddare.

Come al solito… Buon appetito!