Dolcetti di mandorla – Ricetta siciliana

Sono i dolcetti simbolo della pasticceria siciliana, diffusi in tutta l’Isola con forme e consistenze diverse, ma preparati con sole mandorle – la farina è bandita – e decorati con ciliegie e canditi vari, mandorle, chicchi di caffé o altro, alla fine infatti, ciò che conta è la mandorla

Chi viene in Sicilia in vacanza o per altro, difficilmente va via senza portarsi a casa il suo bel vassoio di dolcetti di mandorla, che oltretutto si conservano per lungo tempo a temperatura ambiante.

La preparazione non è complicata, richiede poco tempo: Difficoltà media.

Ingredienti:

500 gr di farina di mandorle siciliane

350 gr di zucchero a velo

150 gr di albume di uovo (circa sei uova)

2 cucchiai da cucina di miele

70 gr di scorze di arance candite

5 gocce di aroma alla mandorla amara

PREPARAZIONE

Frullate bene le scorze di arancia in un recipiente, (servono per ottenere dei dolcetti più morbidi); alle scorze unite la farina di mandorla, lo zucchero a velo, i due cucchiai di miele, gli albumi non montati e le gocce di aroma di mandorla; impastate tutto, fino ad ottenere un composto non troppo morbido, per evitare che in cottura non reggano la forma e diventino “frittelle”, ma neanche troppo duro, altrimenti non uscirebbe dalla sac à poche;

Preparate i dolcetti