Dolci. Ravioli di ricotta siciliani – (Cassatelle di pasqua)

I ravioli di ricotta siciliani conosciuti anche come cassatelle di pasqua, sono dei dolci tipici siciliani a base di ricotta, dalla forma a mezzeluna, con pasta friabile e farcite con ricotta e pezzetti di cioccolato… una vera squisitezza!

In sicilia si usa prepararle per pasqua da qui i nome “cassatelle di pasqua” , ma ormai di fatto si preparano per ogni occasione. Noi come al solito vi proponiamo la ricetta tipica siciliana, ma personalizzata dalla nostra chef “Zia Pina”.

La preparazione è semplice e non richiede molto tempo.

Ingredienti:

400g di farina 00

2 uova

50g di strutto (o burro)

60gr di zucchero

vino bianco q.b. per impastare

Liquore Marsala q.b. (come aroma)

la scorza grattugiata di 1/2 limone non trattato

1 lt di olio di semi di girasole o mais

Ingredienti per la farcitura di ricotta

500g di ricotta di pecora

250gr di zucchero

70g di cioccolato fondente

cannella in polvere

zucchero a velo q.b. per la decorazione finale

PREPARAZIONE

Setacciate la farina e poi strofinatela insieme allo strutto con le mani per farla amalgamare. Mescolate il composto con lo zucchero, quindi fate la fontana e mettetevi le uova intere. Impastate con le mani per qualche minuto tutti gli ingredienti con il vino, aggiungendo un po di Marsala come aroma; quando risulterà una pasta morbida simile a quella del pane, raccoglietela a palla, avvolgetela con la pellicola trasparente e lasciatela riposare per una mezz’ora. Ora preparate la farcitura. Mettete la ricotta in una ciotola, unitevi lo zucchero, la scorza di limone, la cannella e schiacciate con una forchetta fino ad avere un composto omogeneo. Tagliate il cioccolato a pezzettini e mescolate con la ricotta. Siete pronti per “creare” i ravioli. Stendete la pasta a uno spessore di circa tre mm e tagliate le porzioni in base alla dimensione formella scelta e posizionatela sopra. Inserite la crema di ricotta al centro e chiudete la formella stringendo bene, poi eliminate la pasta in eccedenza e tirate fuori il raviolo. Friggetene due o tre alla volta in abbondante olio ben caldo, quando saranno di un bel colore oro dalle due parti, tirateli fuori e lasciateli raffreddare su un doppio foglio di carta da cucina. Infine posizionate su un vassoio e spolverate con lo zucchero a velo.

Come al solito… Buon appetito!