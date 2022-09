Domani esperimento storico NASA: Sonda Dart si schienterà su asteroide per deviarne traiettoria

Sembra la trama di un film d’azione, ma è un’esperimento che l’agenzia spaziale americana NASA tenterà davvero domani notte. La NASA infatti farà schiantare volutamente un veicolo spaziale contro un asteroide per deviare leggermente la sua orbita naturale.

Il test ha lo scopo di provare se la tecnologia attuale consentirebbe all’umanità di deviare un eventuale asteroide capace di colpire il pianeta Terra e quindi evitare le conseguenze devastanti del caso. La missione, dal nome “Dart” – Double Asteroid Redirection Test – è iniziato con il lancio dalla California a novembre 2021 scorso. Si prevede che la navetta impatterà a una velocità di 6,6 chilometri al secondo (circa 23mila chilometri orari) contro l’asteroide Dimorphos, che orbita attorno a un altro chiamato Didymos.

Dimorphos orbita attorno a Didymos in 11 ore e 55 minuti: scopo del test è deviare l’orbita in modo da accorciarne il periodo orbitale di circa 10 minuti e studiare il fenomeno. Ovviamente nessuno dei due asteroidi rappresentano una minaccia di alcun tipo per la Terra, la Nasa vuole, come detto, eseguire un test per sapere quali opzioni potrebbe avere l’umanità in caso di reale pericolo.

Se tutto andrà secondo i piani, l’impatto tra la navicella delle dimensioni approsimative di un’auto e l’asteroide di ben 160 metri, avverrà nella notte tra lunedì e martedì, alle 01:14, e potra’ essere seguito in diretta sul sito della Nasa.