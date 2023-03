Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels. È la prima volta per un ex Presidente

Il Grand Jury di Manhattan, a New York, ha votato per incriminare Donald Trump a New York. È la prima volta per un ex Presidente. Il caso è quello dei presunti soldi in nero alla pornostar Stormy Daniels

Cosi ha deciso il Gran Giurì di Manhattan. Le accuse precise non sono ancora note, ma il caso è quello del pagamento in nero a una porno star, Stormy Daniels, durante la campagna elettorale del 2016 per non rivelare la loro relazione. Secondo l’inchiesta condotta dal procuratore Alvin Bragg, quella storia avrebbe potuto incidere sulle elezioni presidenziali e il pagamento deve essere considerato un “finanziamento” in nero disposto per salvare la campagna elettorale.

La decisione è arrivata a sorpresa, nel giorno dell’ultima seduta in programma questa settimana del Gran Giurì, un organismo indipendentemente da giudici e procura distrettuale, formato da ventitré cittadini americani sorteggiati. Bastava la maggioranza dei votanti. Il Gran Giurì dunque ha accolto il teorema di Bragg, ritenendo credibile il racconto dell’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, che già nel 2018 aveva ammesso di aver anticipato 130 mila dollari per comprare il silenzio dell’attrice, il cui vero nome è Stephanie Clifford. La donna aveva raccontato in più occasioni, e in più anni, di aver fatto sesso con Trump nel 2006, dopo averlo incontrato a un torneo di golf per vip in Nevada. Stormy era entrata nei dettagli, raccontando che tutto “era durato tre minuti”.

La vicenda è destinata a pesare sulla campagna elettorale per il 2024, per la quale Trump ha già annunciato la sua candidatura e adesso bisognerà capire cosa succederà: Trump verrà trattato come un criminale e ammanettato? Onestamente appare difficile, anche perché una simile scena potrebbe fare di Trump una vittima. spalancadogli le porte per la Casa Bianca.