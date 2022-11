Donald Trump Jr. : “Missile in Polonia era ucraino, USA smetta di armare Kiev”

“Dato che è stato un missile ucraino a colpire la Polonia, nostro alleato della NATO, possiamo almeno smettere di spendere miliardi per armarli ora?” Lo twittato il figlio dell’ex presindente USA e candidato alle presidenziali 2024 Donald Trump, Donald Trump Jr. sul suo account Twitter.

Since it was Ukraine's missile that hit our NATO ally Poland, can we at least stop spending billions to arm them now?

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 16, 2022