Donald Trump tornerà anche su Facebook e Instagram: la decisione dopo la riammissione su Twitter

Dopo l’Ok di Musk, Meta – la società dietro Facebook e Instagram – si accoda e si scopre democratica: “Il pubblico deve poter ascoltare cosa dicono tutti i politici”

Elon Musk ha rotto le uova nel paniere? Pare proprio di sì, almeno per il mondo mediatico dei social. Dopo infatti aver riammesso Donald Trump ed aver pubblicato i Twitter files che hanno dimostrato come l’informazione sul social dell’uccellino celeste fosse faziosa ed eterodiretta, adesso Meta, società dietro Facebook e Instagram, ha annunciato che l’ex presidente degli USA sarà riammesso sui due social nelle prossime settimane.

Meta ha annunciato la decisione in una nota, nella quale spiega che metterà fine alla sospensione degli account dell’ex presidente dopo due anni di stop con una motivazione bizzara, considerati gli stessi due anni di stop: “Il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici così da poter fare scelte informate”, si legge. Forse negli scorsi due anni il pubblico non doveva o non aveva bisogno di poter fare scelte informate?



Ad ogni modo l’ex Presidente al momento pare diffidente: su Twitter – da cui è stato sbannato a votazione popolare a novembre 2022 – non ha ancora postato nulla, scegliendo di rimanere sul suo social “Truth”, anche se pare che in un futuro prossimo potrebbe tornare in attività su tutti i social.