Dopo attacchi a navi dei ribelli Houthi dello Yemen colosso Evergreen sospende trasporto merci Israeliane

La compagnia di navigazione Evergreen, una delle compagnie di navigazione più grandi del mondo con sede a Taiwan, ha interrotto temporaneamente il trasporto di merci israeliane

Lo riporta l’Aftenposten. La decisione è stata necessaria a seguito di una serie di attacchi contro grandi navi commerciali e petroliere nel Mar Rosso. Poco dopo, il Comitato assicuratori Jwc ha allargato l’area rischio nel Mar Rosso e le navi che attraversano le zone dovranno pagare premi più alti.

Il Joint War Commitee dei Lloyd’s di Londra, che riunisce gli assicuratori del comparto marittimo, ha allargato le zone del Mar Rosso che richiedono coperture extra contro i rischi di guerra. Lo si legge in un comunicato emesso dopo gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen. La decisione fa salire i prezzi delle polizze per le navi che attraversano le aree designate. Molte compagnie comunque stanno decidendo in queste ore di sospendere il transito per il mar Rosso optando per la rotta del capo di Buona Speranza.

L’ultimo attacco questa mattina: un’Esplosione è stata registara vicino a una nave al largo dello Yemen. Lo segnala la United Kingdom maritime trade operations (Ukmto) britannica, secodno cui un’esplosione è stata udita in prossimità di una nave che stava attraversando lo stretto di Bab El Mandeb al largo delle coste dello Yemen.

Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo nello stretto di Bab al-Mandeb, che separa la penisola araba dal Corno d’Africa, vitale per la navigazione commerciale. “Il capitano ha riferito che l’esplosione si è verificata a due miglia nautiche da uno degli alloggi della nave mentre era in transito”, ha dichiarato la società di sicurezza marittima Ambrey. L’incidente è avvenuto mentre il capo del Pentagono Lloyd Austin è arrivato in Bahrein, base della Quinta Flotta della Marina statunitense, nell’ambito di un tour in Medio Oriente che lo porterà anche in Qatar.