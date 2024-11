Mosca firma un accordo anche con Teheran sul partenariato globale che riguarderà la sfera della difesa e della sicurezza

Lo ha dichiarato alla TASS il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko. “Per quanto riguarda il contenuto del citato documento costitutivo, sceglierei di non rivelare i dettagli in anticipo. Vorrei solo sottolineare che risponderà alle sfide e alle esigenze del nostro tempo e coprirà quasi tutte le sfere attuali e promettenti della cooperazione russo-iraniana, comprese la difesa e la sicurezza. “, ha detto Rudenko.

Il documento simile del 2001 conteneva le disposizioni rilevanti in modo più conciso, ha sottolineato il viceministro. “La natura dell’interazione è cambiata notevolmente negli ultimi due decenni, con dinamiche e qualità ottenute assolutamente diverse”, ha sottolineato il diplomatico. “Anche la situazione regionale non è diventata più semplice. Stiamo coordinando da vicino gli approcci con i nostri amici iraniani e adottiamo le misure necessarie per rafforzare la pace e la sicurezza”, ha aggiunto.

L’accordo sul partenariato strategico globale è destinato a diventare la tappa più importante nello sviluppo delle relazioni bilaterali. Il documento riguarderà tutti gli ambiti della cooperazione bilaterale, tra cui l’energia, l’industria, i trasporti e l’agricoltura.