Dopo la vittoria sul Torino è iniziata la festa “Scudetto Inter”: partiti i bus scoperti da San Siro per le vie di Milano

Migliaia di tifosi in festa hanno atteso i campioni d’Italia fuori dallo stadio con bandiere, cori e striscioni per poi seguirli sui bus scoperti tra le vie di Milano

La festa scudetto dell’Inter è iniziata con l’ennesimo successo in campionato ottenuto sul Torino battuto per 2-0, con doppietta di Hakan Calhanoglu, poi alle 16 in punto due bus scoperti, uno con a bordo i giocatori, l’altro con lo staff di Simone Inzaghi, sono partiti da San Siro per celebrare la ventesima stella conquistata dal club nerazzurro. Ad attendere i campioni d’Italia fuori dallo stadio migliaia di tifosi in festa tra bandiere, cori e striscioni. Il percorso, di circa 8 km lungo le vie di Milano, prevede l’arrivo dei due pullman in Duomo, dove si sono già radunati migliaia di sostenitori dell’Inter.

Questo il tragitto: partenza dallo stadio verso le 16 poi via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza Venticinque Aprile, Bastioni di porta Nuova, via Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni e infine l’arrivo in piazza del Duomo tra le 20 e le 21.