Dopo l’abbattimento dell’aero russo Kiev conferma: “Lo scambio di prigionieri Ucraina-Russia previsto per oggi non avrà luogo”

Kiev:“Lo scambio di prigionieri Ucraina-Russia previsto per oggi non avrà luogo” , confermando di fatto che l’aero russo abbattuto trasportava prigionieri come dichiarato da Mosca

Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina “previsto per oggi non avrà luogo”, ha detto Andriy Yusov, portavoce dell’agenzia di intelligence militare ucraina Gur, su X senza per il momento fornire ulteriori informazioni. Il Kyiv Post aggiunge che secondo quanto ha affermato lo stesso Yusov le informazioni fornite da parte russa secondo cui sull’aereo Il-76 precipitato nella regione di Belgorod avrebbero potuto trovarsi prigionieri di guerra sono attualmente in fase di verifica.

Anche il Deputato russo:Andrei Kartapolov, capo della commissione Difesa della Duma, la camera Bassa del Parlamento russo, ha detto che oggi era in programma uno scambio di 192 prigionieri ucraini e altrettanti russi, e che 65 degli ucraini si trovavano sull’aereo da trasporto Ilyushin Il-76, che lo stesso Kartapolov afferma essere stato abbattuto dalle forze di Kiev. Kartapolov aggiunge che l’Ilyushin era seguito da un altro aereo con a bordo circa altri 80 prigionieri ucraini, che dopo l’abbattimento del primo velivolo ha invertito la rotta ed è tornato indietro.