Dopo l’endorsement di Biden, 500 delegati Dem pronti a sostenere Harris che ha il sostegno dei principali donatori

Joe Biden ha esitato a dimettersi perché temeva che Kamala Harris non potesse battere Donald Trump e forse perché sapeva che non tutta l’elite Dem erano d’accordo con questa scelta a cominciare dagli Obama

Dopo il disastroso dibattito tv del 27 giugno le pressioni su Joe Biden per farsi da parte sono cresciute giorno dopo giorno ed alla fine, quando ormai nessuno ci credeva più, ha mollato. “È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro presidente. E mentre era mia intenzione cercare la rielezione credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io lasci la corsa e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”, Con questo messaggio e una lettera rea pubblica, il presidente nel primo pomeriggio di domenica, mentre in Italia era già sera ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca.

Poco dopo su X è arrivato l’appoggio alla Harris: “Voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio endorsement affinché Kamala sia la candidata del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”. Tra i primi ad aggregarsi, Bill e Hillary Clinton, Nancy Pelosi, i leader del Congresso Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, ma non Barack Obama. Poi sono arrivati ciò che più conta in campagna elettorale: i soldi, con i grandi donatori Dem, che nelle ultime settimane avevano chiuso i rubinetti dei finanziamenti a Biden, che facevano trapelare soddisfazione per la decisione del presidente.

Kamala Harris dunque è partita bene, ma non tutti i leader del partito sembrano convinti della scelta di Harris e come detto prima tra questi c’è Obama che vorrebbe ‘primarie aperte’ nella convention di agosto a Chicago. “Ho una straordinaria fiducia che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo dal quale emergerà un candidato eccezionale”, scriveva in una nota nella quale Harris non veniva mai nominata. Al contrario Bill e Hillary Clinton annunciavano invece il loro endorsement per la vice presidente. “Ora è il momento di sostenere Kamala Harris e lottare con tutto ciò che abbiamo per eleggerla”, dichiaravano.

Secondo la Cnn, Harris nelle ultime ore ha parlato con l’ex l’presidente Barack Obama, ma non si sa di cosa abbiano discusso ed anche con Bill Clinton e con l’ex segretario di Stato Hillary Clinton. In ogni caso sarà il comitato democratico che determinerà le regole per la nomina del partito si riunirà nuovamente mercoledì pomeriggio, hanno annunciato i copresidenti del comitato. “Ora è responsabilità del Comitato implementare un quadro per selezionare un nuovo candidato, che sarà aperto, trasparente, equo e ordinato”, hanno affermato i co-presidenti del governatore del Minnesota Tim Walz e della storica attivista democratica Leah Daughtry. “Il processo presentato per la valutazione sarà completo, equo e rapido”.

Sempre secondo la Cnn, sono già oltre 500 i delegati democratici pronti a sostenere la vicepresidente Kamala Harris nella sua corsa alla Casa Bianca alla Convention nazionale democratica che si terrà ad agosto a Chicago, un buon numero di partenza sul quale dovrà lavorare per raggiungere i circa 4.700 delegati totali, che erano del presidente Joe Biden, ma che dopo la decisione di abbandonare la corsa alla Casa Bianca, sono liberi di votare per il candidato di loro scelta.