L’incursione ucraina nella zona di Sudzha nella regione di Kursk hanno portato ad un forte aumento dei prezzi del gas naturale e liquefatto

Lo ha scritto il funzionario di Gazprom Sergei Kupriyanov sul canale Telegram della società, chiedendosi chi potrebbe trarne vantaggio. “Il 9 agosto è stato registrato il picco annuale dei prezzi delle azioni ed è solo estate. La domanda sorge spontanea: chi ne trarrà vantaggio?”. Kupriyanov ha aggiunto che anche la manutenzione preventiva programmata negli impianti di gas in Norvegia potrebbe essere una concausa. Gli analisti di Gazprom non escludono che gli aumenti possano trascinarsi per un lungo periodo, come accaduto lo scorso anno e che la tendenza al rialzo dei prezzi del gas continuerà.

I prezzi di cambio del gas in Europa hanno cominciato a salire a causa delle preoccupazioni per il transito del gas russo attraverso l’Ucraina. Giovedì, i prezzi del gas in Europa sono aumentati di quasi il 5%, superando i 454 dollari per 1.000 metri cubi, stabilendo un nuovo massimo per l’anno, mentre ieri alle 16:31 Ora di Mosca (13:31 GMT) i prezzi del gas erano pari a 454 dollari per 1.000 metri cubi e sono saliti a 456 dollari durante il giorno.

Gazprom fornisce gas per il transito verso l’Europa attraverso il territorio dell’Ucraina attraverso la stazione di misurazione del gas Sudzha. Questo percorso è ora l’unico verso ovest. Gazprom ha fornito lo scorso anno circa 14,9 miliardi di metri cubi di gas, che, secondo Eurostat, corrisponde a circa il 4,5% del consumo dell’UE. Dall’inizio dell’anno i pompaggi sono rimasti al di sopra dei 40 milioni di metri cubi al giorno, ma il 7 agosto sono scesi a 39,4 milioni di metri cubi e l’8 agosto a 37,3 milioni di metri cubi.

I timori del mercato sono stati causati dal tentativo delle forze armate ucraine di impadronirsi di una parte del territorio del distretto di Sudzhansky nella regione di Kursk, ma come ha riferito il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov al presidente Vladimir Putin, i militari hanno fermato l’avanzata delle forze armate ucraine, che sono state distrutte.