Dpcm Covid. Proteste in 17 città contro il governo: le persone vogliono lavorare e la frustrazione diventa rabbia

È stata una serata che verrà ricordata nei libri di storia: in 17 città si è scatenato il virus, ma quello della ribellione, contro un governo ormai visto dai lavoratori autonomi come “oppressore”

La frustrazione di chi vuole lavorare e per questo nei mesi scorsi ha investito tanti soldi per adeguare locali e personale ai vari Dpcm del governo, come previsto, diventa rabbia sfociata nelle manifestazioni di eri sera. Attenzione non si tratta, come qualcuno voleva fare intendere di gruppi criminali organizzati, ma semplicemente di persone che dopo avere portato avanti faticosamente e con sacrifici un attività, non vogliono essere costretti a chiuderla.

Questa gente non è convinta delle “bontà” delle regole imposte, anche perché non è stata fornita una prova valida sui numeri in base ai quali cinema, teatri, piscine e attività sportive improvvisamente sono diventati veicoli del virus e quindi da ieri alle 18 devono abbassare le saracinesche, con le città trasformate in deserti post apocalittici.



Questo mix inevitabilmente si è trasformato in protesta, che come da copione è iniziata pacifica, poi con gli animi che si sono surriscaldati e sfociata in qualcos’altro.

Proteste da nord a sud dello stivale. In principio Napoli e Catania dove i manifestanti hanno tirato bombe carta davanti alla prefettura, poi si sono aggiunte le altre città. A Torino i tassisti hanno occupato piazza Castello e un poliziotto è rimasto ferito colpito dal lancio di fumogeni e molotov contro le forze dell’ordine. Anche a Viareggio ci sono stati lanci di fumogeni e petardi e il traffico è rimasto bloccato per ore. A Trieste stessa scena sparati fumogeni e molotov contro le forze dell’ordine.

Anche a Milano un poliziotto è rimasto ferito, ma in maniera non grave davanti alla Stazione Centrale, pare colpito da un oggetto, forse una bottiglia, mentre a Cremona i ristoratori hanno battuto le pentole davanti alla prefettura, lasciandole a terra. A Treviso oltre mille persone hanno sfilato in corteo e a Genova ristoratori, lavoratori dello spettacolo e no mask, sono scesi in piazza a protestare.

Proteste più “soft” a Palermo, dove commercianti, ristoratori e dipendenti dei locali hanno manifestato pacificamente davanti alla prefettura.

Le piazze più “calde” rimangono quelle di Napoli, Milano e Torino, tanto calde che il Viminale è in stato Massima attenzione e si sta tentando di capire come disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio. In ogni caso è stato ribadita la massima fermezza nei confronti dei violenti.

Stasera quasi sicuramente si replicherà.