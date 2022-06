Draghi: “Al G20 Putin non ci sarà”. Il Cremlino lo smentisce: “Non è lui che decide, non è più il presidente del G20”

“La Russia ha ricevuto e accettato l’invito e non è Draghi che determina la partecipazione di Putin al vertice, il premier italiano probabilmente si è dimenticato di non essere più il presidente del G20”

Questa la risposta al vetriolo che l’assistente presidenziale russo Yuriy Ushakov ha dato ai giornalisti dopo la dichiarazione di Draghi nella conferenza stampa al termine del G7 in Germania. “Vladimir Putin non verrà” al G20 in programma in Indonesia il 15 e 16 novembre a Bali. – Ha detto Draghi – Il presidente dell’Indonesia Joko Widodo, che organizza l’evento, è stato categorico. Quello che potrà succedere è un intervento da remoto, vedremo”.

La reazione di Mosca non si è fatta attendere. “Non spetta a Draghi deciderlo. – Ha dichiarato ai giornalisti Yury Ushakov – Il premier italiano ha probabilmente dimenticato che non è più il presidente (del G20). L’invito a partecipare è stato ricevuto e accettato”.

Ushakov ha anche suggerito di aspettare la visita del leader indonesiano Joko Widodo, presidente di turno del G20, atteso giovedì a Mosca. “Abbiamo ricevuto un invito ufficiale, che è molto importante dato che gli indonesiani sono sotto pressione da parte dei Paesi occidentali interessati e il 30 giugno nell’incontro tra Putin e Widodo al Cremlino, tutto questo sarà discusso. – Ha detto Ushakov, come riporta Ria Novosti – Ma il nostro presidente ha ricevuto un invito e abbiamo risposto positivamente, dicendo che siamo interessati a partecipare”.

Il presidente russo Vladimir Putin infatti, è stato ufficialmente invitato dal presidente indonesiano Widodo, al summit del G20 che si terrà a Bali in Indonesia, martedì 15 e mercoledì 16 novembre e questo nonostante le pressioni occidentali a Widodo a non invitarlo.

Pressioni ufficiali e non velate, confermate dal portavoce del Pentagono, John Kirby, che in una intervista alla Cnn, ha dichiarato che invitare Putin al G20 è inappropriato. “Il presidente russo, Vladimir Putin, non dovrebbe assolutamente prendere parte al vertice del G20 di quest’anno in Indonesia”.