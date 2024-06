Drone kamikaze russo piomba su caccia ucraino Su-25 a Dnepropetrovsk: jet in fiamme sulla pista – VIDEO

Il caccia ucraino è stato centrato in pieno mentre era ancora sulla pista dell’aeroporto militare di Dolgintsevo

Le forze russe hanno lanciato un attacco sulla pista d’atterraggio dell’aeroporto delle truppe di Kiev di Dolgintsevo (regione di Dnepropetrovsk). L’attacco è stato condotto con munizioni volanti Lancet e ripreso con un secondo drone di ricognizione. Il video è stato reso pubblico direttamente dal Ministero della Difesa di Mosca.



Come risultato, visibile nel video, il colpo diretto ha fatto espoldere in una palla di fuoco l’aereo AFU Su-25. Evidente che ls diffusione di tale filmato da parte dell’esercito di Mosca è un sottile modo di smentire ancora una volta l’annuncio di Kiev di aver colpito nei giorni scorsi un SU-57 russo, distruzione di cui sono state fornite ben poche prove. Oltre al Su-25 in video, le forze di Mosca hanno colpito, sempre durante un attacco a un aeroporto militare ucraino, anche un Su-27 di cui il Ministero della Difesa russo riporta la distruzione oggi.