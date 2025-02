Drone russo fa esplodere un ponte che le Forze armate ucraine avevano minato restando intrappolati

Il filmato mostra un drone russo che individua degli esplosivi piazzati sotto un ponte dalle truppe di Kiev e li colpisce facendoli esplodere

Il filmato è stato pubblicato da gruppi pubblici russi legati alla guerra. In questa azione, il drone ha agito come detonatore per gli esplosivi che erano stati piazzati sotto i piloni del ponte dai soldati ucraini, il cui obiettivo era di farlo saltare in aria per rallentare l’avanzata dell’esercito russo e coprirsi la ritirata.

Ma il piano delle Forze armate ucraine, grazie ai droni di ricognizione russi che hanno scoperto gli esplosivi, non ha funzionato e i soldati ucraini con la distruzione del ponte prima che si ritirassero, sono caduti nella loro stessa trappola che avevano preparato e ora non saranno in grado di utilizzare questo ponte per la ritirata.