Drone su casa Netanyahu, Hezbollah: “Questa volta non ti abbiamo raggiunto, ma ci sono giorni e notti…”

Hezbollah oggi ha rivendicato l’attacco di sabato scorso son droni sulla residenza di Benyamin Netanyahu a Cesarea e minaccia che non si fermerà

“Gli occhi dei combattenti della resistenza vedono e le loro orecchie sentono, quindi se le nostre mani non ti hanno raggiunto questa volta, allora tra noi e te ci sono giorni, notti e il campo di battaglia”. E’ quanto ha detto in conferenza stampa Muhammad Afif, responsabile delle relazioni con i media di Hezbollah, che oltre alla minaccia ha anche rivendicato la responsabilità della “Resistenza Islamica per l’operazione Cesarea e per aver preso di mira l’abitazione del criminale di guerra”, il premier Benjamin Netanyahu.

Intanto dopo tre giorni, i media israeliani solo oggi hanno confermato che il drone lanciato dal Libano sabato scorso sulla casa di Benyamin Netanyahu a Cesarea ha effettivamente colpito la residenza privata del primo ministro israeliano. La censura militare, spiegano i siti online, ha autorizzato solo ora la pubblicazione della notizia, tanto che i media hanno pubblicato anche una foto che mostra i danni del drone sull’abitazione.

A riprova che le parole di Muhammad Afif non sono solo minacce, Israele ha confermato che oggi sono stati lanciati circa 200 razzi da Hezbollah dal Libano, dove l’Idf ha lanciato un’offensiva di terra contro il movimento islamista filo-iraniano nel sud del Paese. “Alle 23:00 circa 200 razzi sparati da Hezbollah hanno attraversato il confine dal Libano verso Israele”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato mentre le sirene hanno suonato nel nord di Israele a intervalli regolari per tutto il giorno.