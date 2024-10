Droni di Hezbollah lanciati dal Libano colpiscono il nord di Israele: oltre 60 feriti

Sono oltre 60 le persone rimaste ferite in un attacco di droni lanciati da Hezbollah contro la regione di Binyamina, nel nord di Israele

Lo scrive la BBC, che riporta quanto hanno detto i medici. L’organizzazione volontaria di risposta alle emergenze United Hatzalah ha affermato che le condizioni dei feriti vanno da critiche a lievi. Tutti sono stati portati in cinque ospedali regionali, in ambulanza o in elicottero.

Hezbollah ha rivendicato l’attacco, che ha preso di mira un campo di addestramento della Brigata Golani delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nell’area, che ha base tra Tel Aviv e Haifa. L’ufficio stampa del gruppo armato ha affermato che l’attacco è stato una risposta agli attacchi israeliani nel sud del Libano e a Beirut giovedì. Il gruppo ha affermato di aver preso di mira il campo nel nord di Israele utilizzando uno “sciame di droni”.

La censura israeliana impedisce ai media di dire esattamente dove o cosa è stato preso di mira, ma alcuni media affermano che il luogo è stato colpito da un drone a bassa quota lanciato dal Libano – un’arma relativamente poco sofisticata che sembra non aver attivato gli allarmi di allarme precoce.

I filmati diffusi dai media israeliani hanno mostrato che i feriti venivano aiutati a salire sui veicoli di emergenza, compresi gli elicotteri. I media israeliani hanno riferito che 67 persone sono rimaste ferite, di cui quattro in condizioni critiche e altre cinque gravemente ferite.

Molti dei feriti sono stati evacuati al centro medico Hillel Yaffe nella vicina Hadera, mentre altri sono stati portati negli ospedali di Tel Hashomer, Haifa, Afula e Netanya.

I dettagli sono ancora scarsi, ma sembra che molti dei feriti in quel momento si trovassero in una mensa comune e siano stati colti completamente di sorpresa. Le immagini che circolano sui social media sembrano mostrare una mensa vuota con un buco nel tetto.

