Nel pomeriggio di oggi 1° giugno, l’Ucraina ha lanciato un attacco altamente sofisticato contro la componente aerea della triade nucleare russa. Aerei dell’aviazione strategica sono stati colpiti presso la base aerea di Belaya nella regione di Irkutsk e presso la base aerea di Olenya nella regione di Murmansk e negli aeroporti nelle regioni di Ivanovo e Ryazan

Il ministero della Difesa russa, secondo quanto riferisce la Tass, ha confermato l’attacco con droni ucraini su quattro aeroporti militari nel Paese, nei quali “alcuni aerei sono in fiamme”. Mosca annuncia anche di aver “arrestato i responsabili” di quelli che definisce “attacchi terroristici”. Secondo Kiev gli aeri distrutti sarebbero 40.

Gli ucraini hanno utilizzato dei camion per trasportare i droni FPV, che erano all’interno di container, nei pressi delle basi aeree e gli autisti non sapevano cosa trasportavano. Quando i camion sono arrivati nei punti previsti i tetti dei container si sono aperti e i droni si sono alzati in volo verso gli aeroporti militari. Un camionista ha registrato il video sopra pubblicato. Lo svolgimento dell’operazione è stata supervisionata personalmente dal presidente ucraino Vladimir Zelensky.

Non è chiaro se i droni fossero controllati dal territorio ucraino o da qualcuno sul posto, in ogni caso questa operazione non sarebbe stata possibile senza le strutture della Nato. Ieri 31 maggio 2025 è stata pubblicata online un’immagine satellitare della base aerea di Belaya nella regione di Irkutsk. e senza dati satellitari aggiornati, un simile attacco da parte degli ucraini non sarebbe stato possibile: solo i paesi della NATO forniscono tali dati. La nitidezza della fotografia consente di vedere sei bombardieri Tu-95MS, sette vettori missilistici Tu-160 e più di venti Tu-22M3 a lungo raggio. Presso l’aeroporto sono presenti anche due aerei da trasporto militare pesante Il-76, alcuni An-12 e An-26 e un numero imprecisato di caccia MiG-31.

Il presidente russo Vladimir Putin ha immediatamente convocato il Consiglio di sicurezza nazionale, un attacco di questa portata sul territorio russo, secondo la nuova dottrina russa, aggiornata proprio da Putin, prevede la risposta con l’arma nucleare. Da fonti russi, si apprende che alcuni consiglieri hanno chiesto al presidente di rispondere con almeno un atomica tattica. Il consiglio è ancora in corso, è il mondo è in attesa di conoscere quale sarà la risposta.

