“Ducizza” dal 29 al 1° ottobre a Sciacca: ecco il programma della prima serata

DUCIZZA – tre giorni dedicati alla valorizzazione dei dolci tipici siciliani. Il Programma della prima giornata

È in piena attività la fase di allestimento della manifestazione denominata “DUCIZZA- Festival dei dolci” che si terrà a Sciacca in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele nelle giornate del 29 e 30 settembre e dell’1 ottobre.

Reso noto questa mattina il programma della prima giornata venerdì 29 Settembre. La manifestazione si aprirà con la inaugurazione ed apertura di due mostre, una omaggio all’artista saccense Emilio Sorce, storico operatore culturale della città scomparso due anni fa e la seconda esposizione a cura della artista saccense Silvia Cottone.

Si proseguirà con un talk show dedicato alla storicità delle peculiarità dolciarie saccensi ed a seguire uno show cooking a cura dell’Istituto professionale “Amato Vetrano” di Sciacca Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera percorso Arte Bianca e Pasticceria. Ospiti della serata personalità nazionali legate al gustoso mondo della pasticceria. A concludere la sera sarà il gruppo saccense degli “Asma” capitanato da Umberto Coco con Alessandro Smecca e Giuseppe Giordano. Musica, tradizioni e alta pasticceria sono gli ingredienti di questa prima edizione.

“Ducizza” vede la sua realizzazione grazie al supporto dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica oltre che del Comune di Sciacca. L’organizzazione operativa è affidata alla Associazione “Sipario4” di Sciacca con la stretta collaborazione dell’Istituto professionale “Amato Vetrano” di Sciacca Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera percorso Arte Bianca e Pasticceria – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera specialisti in Arte Bianca e Pasticceria, dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Agrigento e di una serie di sponsor tecnici che supporteranno la buona riuscita dell’iniziativa.

Appuntamento dunque il 29 ed il 30 settembre e l’1 ottobre con “Ducizza – il festival dei dolci siciliani in occasione della sagra dell’agricoltura – festa di San Michele”. A condurre la manifestazione saranno Michele Cirafisi e Fabio Piazza.