DUCIZZA – tre giorni dedicati alla valorizzazione dei dolci tipici siciliani. Il Programma della terza giornata.

Reso noto il programma dell’ultima serata del festival “Ducizza” che si terrà a Sciacca il 29, 30 settembre ed 1 Ottobre nell’antico quartiere di San Michele

La terza ed ultima giornata prevista per domenica 1 ottobre si aprirà già la mattina con il raduno delle Fiat 500 Club Italia – coordinamento di Sciacca, con il raduno a cura di Sciacca Motori Vintage e con il raduno a cura del Vespa Club d’Italia sezione di Sciacca.

Sì proseguirà con l’animazione sul palco a cura di Vinz Termine che intratterrà i più piccoli con la sua performance.

Il pomeriggio vedrà l’ultimo tre talk show e l’ultimo degli show cooking a cura di Alberta Falco che proporrà l’ova murina ed il secondo show cooking a cura dell’associazione provinciale Pasticceri. Il quartiere verrà animato dalle musiche tradizioni a cura del gruppo “Antichi canti d’amuri” con in testa il musicista Piero Tirnetta.

La serata si concluderà con l’esibizione del cabarettista Stefano Piazza. Stefano Piazza, 46 anni, noto comico palermitano, è molto apprezzato da nord a sud. Oltre ad essere un comico, Stefano è principalmente un monologhista di razza. Un abile intrattenitore, capace di far sbellicare tutti dalle risate. Durante lo show, inventa sul momento lazzi e battute. Stefano è semplicemente un comico originale, dice sempre qualcosa che altri non hanno ancora detto, insomma, non è mai scontato.

“Ducizza” vede la sua realizzazione grazie al supporto dell’assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica oltre che del Comune di Sciacca. L’organizzazione operativa è affidata alla Associazione “Sipario4” di Sciacca con la stretta collaborazione dell’Istituto professionale “Amato Vetrano” di Sciacca Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera percorso Arte Bianca e Pasticceria – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera specialisti in Arte Bianca e Pasticceria, dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Agrigento e di una serie di sponsor tecnici che supporteranno la buona riuscita dell’iniziativa. Appuntamento dunque il 29 ed il 30 settembre e l’1 ottobre con “Ducizza – il festival dei dolci siciliani in occasione della sagra dell’agricoltura – festa di San Michele”. A condurre la manifestazione saranno Michele Cirafisi e Fabio Piazza.

Nella giornata di venerdì sarà, inoltre, reso noto il

Programma dettagliato degli show cooking, dei partecipanti ai talk show e delle personalità di spicco del mondo nazionale della pasticceria Italiana che raggiungeranno il palco di Ducizza.