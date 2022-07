Due milioni di euro finiti in coriandoli: li avevano nascosti in una fotocopiatrice che è stata mandata al macero

Ben due milioni in banconote da 500 e 200 euro, sono finiti in coriandoli: qualcuno li aveva nascosti in una fotocopiatrice che poi forse per errore è stata mandata al macero

La “strana” vicenda è accaduta presso la ditta Sea di Ezzelino Romano a Vicenza, che ha smaltito una fotocopiatrice, ma con i cassetti pieni di banconote in pezzi da 500 e 200 euro, che sono stati triturati e trasformati in coriandoli. Ovviamente nessuno sa chi sia il proprietario del malloppo, probabilmente frutto di evasione fiscale, ma almeno tre persone accortasi di quanto stava accadendo hanno telefonato alla ditta incaricata dello smaltimento del macchinario… ma ormai era tardi, delle banconote erano rimasti solo i coriandoli.

Amarezza anche nei dipendenti della Sea spa di Romano d’Ezzelino, azienda specializzata nel recupero e smaltimento di rifiuti speciali, infatti nel momento in cui un macchinario viene conferito all’ecocentro, diventa proprietà della discarica. Comprensibile quindi lo sconcerto degli operai in servizio, che per primi si sono accorti dei coriandoli fucsia e giallognoli che venivano fuori dai rulli distruttori, se li avessero visti prima, forse la notizia non sarebbe venuta fuori… in questi casi meglio tacere e dividere.