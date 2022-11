Due missili russi sono caduti in Polonia: “Due morti”, Premier polacco convoca Comitato sicurezza

Il Premier Morawiecki convoca riunione urgente Comitato sicurezza, aerei da combattimento polacchi si alzano in volo. Pentagono USA: “Stiamo indagando”

Due dei centinaia di missili russi lanciati oggi sull’Ucraina sono caduti sul territorio della Polonia, paese Nato. Lo riportano varie fonti internazionale tra cui Bloomberg, la tedesca Bild, la russa Ria Novosti e l’emittente radiofonica polacca ZET.

Dai media si apprende che l’incidente è avvenuto vicino al villaggio di Przewoduv nel Voivodato di Lublino, al confine con l’Ucraina. I missili avrebbero colpito un essiccatoio per cereali e nell’esplosione sarebbero rimaste uccise due persone. Sul posto sono giunti polizia e militari.

I media riportanto anche che aerei da combattimento sono si sono alzati in volo dall’aeroporto vicino alla città di Tomaszow Mazowiecki.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione del Comitato per la sicurezza del Consiglio dei ministri della Polonia. Il portavoce del governo Petr Muller ha dichiarato che tutte le informazioni discusse durante l’incontro “saranno presentate il ​​più ampiamente possibile all’opinione pubblica”, dove possibile. Il portavoce ha anche esortato la stampa a non pubblicare informazioni non confermate.

“Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili russi in Polonia. Al momento non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in un briefing con la stampa. La Polonia è un Paese NATO, non è ancora chiaro quale posizione verrà presa verso Mosca.