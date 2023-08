Due missili ucraini sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea nell’area dello stretto di Kerch

Lo ha riferito via Telegram il governatore della Crimea Sergey Aksyonov, aggiungendo che il ponte non è stato colpito. “Due missili nemici sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea nell’area dello stretto di Kerch. Il ponte di Crimea non è stato colpito”. Lo riporta la Tass.