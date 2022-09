Due ragazzini di 14 e 15 anni arrestati per aver “molestato e palpeggiato” due coetanee

Milano. Due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati arrestati e accompagnati in comunità, su ordine del gip del tribunale dei minorenni di Milano, per aver molestato e palpeggiato in gruppo due studentesse coetanee.

I Carabinieri della stazione Vigentino hanno condotto le indagini scoprendo che i due ragazzini arrestati insieme ad altri complici – tra i quali altri due indagati a piede libero – avrebbero prima importunato e palpeggiato due studentesse a bordo del tram 24 diretto a Vigentino e poi, una volta scese alla fermata, le hanno accerchiate, baciando una delle due sulle labbra contro la sua volontà, chiedendo insistentemente di fare delle foto insieme e continuando a molestarle e a toccarle nelle parti intime mentre erano in attesa del pullman per rientrare a casa.