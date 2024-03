Duro attacco (a parole) di  Biden a Netanyahu: a Gaza fa più male che bene a Israele, troppe vite innocenti perse

“Ha il diritto di difendere Israele, il diritto di continuare ad attaccare Hamas, ma deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti perse a causa delle azioni intraprese”

E’ questo il duro attacco che Joe Biden in una intervista a Msnbc. ha lanciato al premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo: “Secondo me sta facendo più male che bene a Israele” con la sua condotta della guerra a Gaza.

Il monito del presidente americano è forte, ma appare contraddittorio, alla domanda se l’invasione di Rafah sia una linea rossa per il premier israeliano, infatti Biden ha risposto che si “è una linea rossa, ma non abbandonerò Israele. La difesa di Israele e’ ancora cruciale. Quindi non c’e’ una linea rossa in base alla quale taglierò tutte le armi al punto che l’Iron Dome non li proteggerà”.

Dunque il bastone a parole, ma le armi per fare stragi continuerò ad inviarle, e il fatto che è stato fermo sul fatto che Netanyahu “deve prestare maggiore attenzione alle vite innocenti che vengono perse in conseguenza delle azioni intraprese” e che che Israele “non può permettere che altri 30.000 palestinesi muoiano come conseguenza della caccia ad Hamas”, rimangono solo parole buone per la propaganda elettorale.