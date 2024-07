È escalation: raid israelano su Hodeida fa 3 morti e 87 feriti, Houthi rispondono con missile che Tel Aviv intercetta

Medio Oriente in fiamme: raid di Israele su Hodeida: “Nel porto armi da Iran”. Houthi lanciano un missile e minacciano: “Pronti a una lunga guerra, Israele pagherà”, Netanyahu risponde: “Ho un messaggio per i nemici: non sottovalutateci”

Da questa frase in botta e risposta si evince che la situazione in quell’area è esplosiva, la tensione tra Israele e gli Houti, gruppo ribelle armato dello Yemen, non è mai stato così alto. A ciò si aggiunge che durante la notte, le forze di difesa israeliane hanno colpito due strutture utilizzate come deposito di armi di Hezbollah nel sud del Libano, come riferisce Idf, le Forze di difesa israeliane, sul proprio canale Telegram. Le strutture colpite, secondo quanto spiegato da Idf, contenevano razzi e armi aggiuntive.In questo momento, informano, le sirene antiaeree stanno invece suonando sul nord di Israele.

Lo Stato ebraico di fatto nel giro di poche ore ha aperto due nuovi fronti di guerra, Yemen e Libano, che si aggiunge a quello interno con Hmas nella striscia di Gaza. L’escalation inizia con la dura risposta di Israele al drone che gli Houthi venerdì ha colpito Tel Aviv causando la morte di una persona e il ferimento di altre. Nel primo pomeriggio di sabato, dopo una riunione segreta, è giunto il via libera a un pesante raid sul territorio yemenita. I caccia dell’Idf, hanno colpito “obiettivi militari” nel porto di Hodeidah come rappresaglia nei confronti delle “centinaia di attacchi effettuati contro lo Stato di Israele negli ultimi mesi”. Il bilancio è di tre morti e 87 feriti, secondo quanto riferito dall’agenzia stampa degli Houti, Saba.

Bilancio confermato dall’agenzia yemenita. Gli Houthi nella notte hanno risposto lanciando dallo Yemen un missile e diretto verso lo Stato ebraico, che l’esercito israeliano ha intercettato nel Mar Rosso. Il missile, ha spiegato l’Idf, non ha raggiunto comunque Israele. Lo riferisce Idf, Forze di difesa israeliane, sul proprio canale Telegram. “Le forze aeree Aerial Defense Array hanno intercettato un missile che si è avvicinato al territorio israeliano dallo Yemen utilizzando il sistema di difesa aerea ‘Arrow 3’.Il razzo non è entrato nel territorio israeliano. Le sirene sono state suonate in seguito alla possibilità di caduta di schegge”.

Il Consiglio supremo politica della milizia filoiraniana ha condannato l’attacco israeliano, avvertendo che gli Houthi promettono una risposta “efficace” all'”atroce aggressione israeliana” e che questo non scoraggerà la posizione in favore dei palestinesi. Anche il portavoce militare, Yehya Saree, ha assicurato una risposta a “questa aperta aggressione” ed ha affermato che gli Houthi sono pronti a “una lunga guerra”. In un post sui social media di un membro dell’ufficio politico degli Houthi, Mohammed al-Bukhaiti si legge: “L’entità sionista pagherà un prezzo per aver preso di mira strutture civili e risponderemo all’escalation con l’escalation”

La risposta di Benjamin Netanyahu non si è fatta attendere: “Ho un messaggio per i nemici di Israele: non sottovalutateci. Ci difenderemo su ogni fronte e con ogni mezzo. Chiunque voglia attaccarci pagherà un prezzo. Il porto che abbiamo attaccato non era un’area innocente, era usato per scopi militari e come punto di ingresso di armi letali fornite agli Houthi tramite l’Iran”, ha concluso il premier israeliano.