E’ morta a 61 anni l’attrice Anna Kanakis

Anna Kanakis si è spenta all’età di 61 anni. Al momento non è stata resa nota la causa della morte



La notizia è stata rea nota dal marito Marco Merati Foscarini. I funerali si terranno a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Anna Kanakis, di origine greca per parte di padre, era nata a Messina il primo febbraio del 1962 e nel 1977 appena quindicenne fu eletta Miss Italia. In merito a ciò, l’attrice ha raccontato: “Una serata, ancora giovanissima, mentre ballavo sfrenatamente sulla pista dell’Isola di Vulcano, dove mi trovavo con mia madre e mia sorella in vacanza, fui proclamata Miss Vulcano. Qualche settimana dopo, mi ritrovai immersa nella competizione di Miss Italia e fui premiata come vincitrice.”

Al cinema era stata richiestissima nelle commedie anni ’80, diretta più volte da Castellano e Pipolo e da Sergio Martino in film come ‘Attila flagello di Dio’ (1982), ‘Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio’ (1983), ‘Acapulco, prima spiaggia… a sinistra’ (1983). Lavorò anche in tv, l’aveva voluta spesso con ruoli da coprotagonista come in ‘Vento di ponente’ (2002) e in ‘La Terza Verità’ (2007). Ma negli ultimi anni, la sua occupazione principale era diventata la scrittura. Anna Kanakis, infatti, oltre all’attività di attrice e modella, ha anche pubblicato tre libri.

Nella vita privata, la Kanakis che ha avuto figli, si unì in matrimonio col musicista Claudio Simonetti nel 1981, ma pochi anni dopo i due si separarono. Nel 2004, invece, convolò a nozze con Marco Merati Foscarini, originario di Venezia e discendente di uno degli ultimi dogi veneziani, Marco Foscarini.