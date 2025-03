È morta a 76 anni Nadia Cassini, icona sexy della commedia italiana anni 70: era malata da tempo

Nadia Cassini, l’attrice, ma anche showgirl e cantante, icone delle commedie sexy all’italiana tra gli anni ’70 e ’80, è scomparsa ieri, martedì 18 marzo, nella sua casa di Reggio Calabria all’età di 76 anni

Il Tempo riporta la notizia spiegando che era malata da tempo ma della malattia non sono stati dati altri dettagli.I funerali si svolgeranno a Melito Porto Salvo nella cappella di famiglia del marito venerdì 21 marzo.

Nadia Cassini era il nome d’arte di Gianna Lou Müller. Era nata a New York nel ’49, da papà statunitense di origini tedesche e mamma statunitense di origini italiane. Il nome d’arte Nadia Cassini lo prese dopo le nozze con il giornalista Igo Cassini Loiewski, morto nel 2002. Dopo il divorzio, l’attrice ebbe una relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis e dalla loro unione è nata la figlia Kassandra. Il suo ultimo matrimonio fu con Giuseppe Furfaro mercante d’arte di Reggio Calabria.

La carriera di Nadia Cassini inizia come cantante di night club, ma presto grazie alla sua fisicità, divenne una delle interpreti principali dei film commedie sexy italiane: ha recitato al fianco di Lino Banfi, Alvaro Vitali, Mario Carotenuto, Renzo Montagnani, Land Buzzanca. In una delle sue ultime interviste, scrive Il Messaggero, disse con ironia: “Avevo il sedere più bello del mondo ma non ho avuto altrettanto culo nella vita”.