È morta Maria Giovanna Maglie, l’ex giornalista del Tg2 aveva 70 anni

Maria Giovanni Maglie, 70 anni, ex giornalista del Tg2 e notissima saggista e opinionista tv è morta per una complicazione venosa

A darne notizia sui social è l’amica e collega Francesca Chaoqui. Maria Giovanni Maglie era stata portata all’ospedale Forlanini di Roma la scorsa notte per una complicazione venosa, ma nella prima mattinata di oggi è deceduta. “Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”, ha scritto la collega. La giornalista aveva avuto un malore a settembre durante la maratona elettorale a Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro. Ricoverata in ospedale, era stata operata al cuore per un aneurisma all’aorta, dove è rimasta per due mese a causa delle complicazioni che le avevano causato una forte anemia. Questa mattina il decesso.

Maria Giovanni Maglie, oltre che giornalista era anche una scrittrice e autrice di una biografia di Oriana Fallaci e di diversi saggi di politica internazionale. La sua carriera giornalistica era iniziata nel 1979 all’Unita’, da cui si era dimessa per divergenze ideologiche. Nel 1989 l’assunzione in Rai e l’anno successivo, allo scoppio della prima guerra del Golfo, era stata in Medio Oriente come inviata del Tg2. In seguito era diventata corrispondente da New York, imponendosi per il suo stile esuberante e polemico.

Nel 1993 si era dimessa dalla Rai per un caso di presunti rimborsi spese gonfiati che si concluse con l’archiviazione delle accuse. In seguito aveva collaborato con Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale e Radio24.