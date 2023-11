È morta prematuramente a 34 anni Emanuela Perinetti figlia di Giorgio ex direttore tecnico del Palermo calcio

Era una nota influencer e marketing manager nel mondo del calcio, è morta in ospedale, dov’era ricoverata da qualche giorno, a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era figlia di Giorgio Perinetti



Emanuela Perinetti è morta prematuramente in ospedale all’età di 34 anni nella giornata di ieri mercoledì 29 novembre. L’influencer marketing manager era la figlia di Giorgio Perinetti, che fu direttore tecnico della Palermo calcio e attualmente manager dell’Avellino. Il Palermo FC, sulla piattaforma “X” ha espresso “il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Emanuela, figlia di Giorgio Perinetti”.

Laureata in “Innovation management” alla Luiss di Roma, Emanuela Perinetti era una giovane donna che era diventata un punto di riferimento nel settore ed era anche la primogenita di uno dei dirigenti calcistici più noti in Italia. La 34enne è morta in ospedale a Milano, dov’era ricoverata a causa delle condizioni di salute che si erano aggravate. La notizia del suo decesso è stata diffusa ieri sera dopo il fischio finale della partita tra l’Avellino e la Juve Stabia, gara valevole per la Coppa Italia di serie C, quando il club irpino si è chiuso nel silenzio stampa per mostrare vicinanza al proprio direttore.