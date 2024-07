È morta Shannen Doherty, tra le protagoniste di Beverly Hills 90210, Aveva 53 anni ed era malata di cancro dal 2015

“È con grande dolore che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo aver combattuto per molti anni contro la malattia”

Lo annuncia il magazine People. L’attrice, regista, attivista e conduttrice televisiva, star di Beverly Hills 90210, aveva 53 anni ed era malata di cancro dal 2015. Leslie Sloane, pubblicista di lunga data della Doherty, in una dichiarazione esclusiva rilasciata a People ha etto: “La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede di mantenere la privacy in questo momento per poter elaborare il lutto in pace”, ha aggiunto Sloane.

L’attrice è diventata famosa con il ruolo di Brenda Walsh nella serie originale Beverly Hills, 90210, che ha debuttato nell’ottobre 1990. Nel 1994,dopo la quarta stagione ha lasciato Beverly Hills , per poi reinterpretare ancora una volta Brenda in versione adulta nel reboot del 2019. Inoltre è stata una delle tre sorelle del cast di ‘Streghe‘, nei panni di Prue Halliwell. Ha lasciato la serie nel 2001, dopo la terza stagione. L’attrice e regista ha lavorato ininterrottamente per tutta la sua carriera, conducendo anche il reality ‘Breaking Up with Shannen Doherty‘ e come concorrente di ‘Ballando con le stelle‘.