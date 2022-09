E’ morto a Bruno Arena, del duo comico “Fichi d’India”: una vita tra Zelig e cinepanettoni

Arena, nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie

Bruno Arena, comico del duo Fichi d’India, è morto oggi all’età di 65 anni. A darne notizia sui social è stato il figlio Gianluca. “Non ero pronto – ha scritto – ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso”.

Il comico nel 2013, proprio durante la registrazione di una puntata di Zelig, era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso gravemente le capacità motorie e impedito la sua presenza sulle scene.

Arena, di origine messinese da parte di padre, si era avvicinato al mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, ma la svolta artistica era arrivata nel 1988 con l’incontro con Max Cavallari, con il quale fondò i Fichi d’India, presenza costante a Zelig e Colorado oltre che in molti film comici italiani.

Proprio con i Fichi d’India infatti Arena ha segnato la televisione ed il cinema italiano. Il duo comico interpretò i ruoli del Gatto e la Volpe nel Pinocchio di Benigni, ma la loro comicità fu colonna anche in diversi cinepanettoni con Boldi e De Sica come Merry Christmas e Natale in India.

Il successo arrivò però grazie alle barzellette di La sai l’ultima? su Canale 5 e la consacrazione fu a Zelig con il tormentone “Amici Ahrarara” dove il duo faceva il verso ai televenditori più esagerati e folkloristici. Amici Ahrarara divenne anche un film nel 2001, scritto e diretto da Franco Amurri.