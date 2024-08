E’ morto Alain Delon: il mito del cinema mondiale aveva 88 anni

L’attore nel 2019 ha avuto un ictus e da tempo era in cura presso una struttura specializzata in Svizzera

Alain Delon, nato l’8 novembre 1935, è morto il 18 agosto all’età di 88 anni. La sua bellezza da angelo malvagio e la sua presenza felina hanno rivoluzionato il cinema nei film di Clément, Melville e Visconti.

Si potrebbe dire che era preparato per questo, scrive “Le Monde”. Alain Delon è morto così tante volte sullo schermo che deve essere sembrata l’ultima ripresa. Dio, che è un cattivo sceneggiatore, ha detto: “Taglia! » Delon non si alzò. Non ricoprirà più il timone del ketch Plein Soleil. Non annegherà più Maurice Ronet a La Piscine. Non crollerà più davanti agli occhi di Cathy Rosier in una discoteca gestita da Jean-Pierre Melville. Oggi è liberato dalla guerra condotta dai suoi figli, Anthony, Alain-Fabien e Anouchka, raccontando la loro lite in un drammatico melodramma mediatico-giudiziario, indegno della star che fu il loro padre.