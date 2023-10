È morto Burt Young: mitica la sua interpretazione di Paulie Pennino in “Rocky”

Il ruolo che lo fece conoscere al grande pubblico è stata l’interpretazione del cognato di Rocky Balbo, ma nella su carriera ha ricoperto molti ruoli ed aveva recitato anche in ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone

È morto a 83 anni, Burt Young, nome d’arte di Gerald ‘Jerry’ Tommaso DeLouise, nato negli Stati Uniti ma dai lineamenti italiani. Il decesso è avvenuto l’8 ottobre a Los Angeles, ed è stata confermata al New York Times dalla figlia, Anne Morea Steingieser.

Il grande pubblico lo conobbe per aver fatto da spalla nei film di Sylvester Stallone, interpretando il personaggio di Paulie Pennino, cognato e amico di Rocky Balboa nella saga cinematografica di ‘Rocky’. Proprio per questo ruolo ha ottenuto una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Burt Young, ha ricoperto vari ruolo, tra i quali “Joe” nel film ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone. Nella sua carriera, proprio grazie al suo aspetto da “siculo” ha interpretato ruoli di “capo mafia”, tra cui quello in “Mickey occhi blu” del 1999, accanto a Hugh Grant.