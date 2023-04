E ‘ morto Harry Belafonte: il re del calypso aveva 96 anni

Addio a Harry Belafont, il cantante che rese la musica caraibica popolare negli Stati Uniti e nel mondo, paladino dei diritti civili

Aveva 96 anni ed era nato il primo marzo del 1927, nel quartiere newyorkese di Harlem, a New York da genitori giamaicani e negli anni cinquanta fu in prima linea nella lotta per i diritti civili negli Stati Uniti. Belafonte, noto come “il re del calypso”, sopratutto per la la sua “Banana Boat Song”, che rese popolare la musica caraibica e il calypso e tanti altri brani come “Matilda”, “Day-O”, “Island in the Sun”, “Jamaica Farewell”, “Try to Remember” e “Coconut Woman”.

Amato dal pubblico americano per l’esotismo della sua musica e il carisma delle qualità vocali che lo proiettarono verso un rapido successo, che sarebbe stato anche il suo trampolino di lancio verso il ruolo di attivista contro la segregazione razziale.

Nel 1955 il trionfo con “Day-O (The Banana Boat Song)” e l’album “Calypso” (1956), il primo della storia che superò il milione di copie vendute e portò Belafonte a ottenere sei Dischi d’Oro e tanti Grammy Awards.

Belafonte ha anche recitato in numerosi film tra cui “Carmen Jones” di Otto Preminger (1954), “Strategia di una rapina” (Robert Wise, 1959), “Kansas City” di Robert Altman (1996), “Non predicare… spara!” di e con Sidney Poitier (1972), e “Bobby” (Emilio Estevez, 2006) sull’assassinio di Bob Kennedy.