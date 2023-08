È morto Idris, giornalista noto per essere tifoso della Juventus

È morto a 72 anni ospedale a Brescia Idris, giornalista noto ai più per essere tifoso della Juventus e per la sua partecipazione alla trasmissione “Quelli che il calcio”

Edrissa Sanneh, questo il nome completo, originario del Gambia, ma noto come Idris, da alcune settimane era ricoverato in ospedale a Brescia, dove è deceduto a 72 anni. Il giornalista e volto tv è arrivato in Italia nel 1972 con una borsa di studio dell’Università per Stranieri di Perugia. Negli anni novanta divenne celebre come sfegatato tifoso juventino, ospite fisso nella trasmissione “Quelli che il calcio”, condotta Fabio Fazio.

Il messaggio della famiglia: “Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti e del suo cuore…La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi… Inchallah Papà”.

Sui social i tifosi juventini lo ricordano con affetto e ironia: “Eri un gobbo vero”. Fazio lo ricorda così: “Quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”. Così scrive il giornalista Marino Bartoletti: “Mi chiamava “il mio Muzungo”, che stava per “grande fratello bianco”.