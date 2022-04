È morto l’operaio 25enne coinvolto nell’incidente sulla A29 nei pressi di Cinisi. Le vittime salgono a due

Giovanni Aquilino non ce l’ha fatta, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale: il 25enne era rimasto gravemente ferito nell’incidente in autostrada a Cinisi. Il bilancio delle vittime sale a due

L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio sull’autostrada Palermo-Mazara, nei pressi di Cinisi. Nello schianto Petre Negoita, romeno di 51 anni residente a Palermo, che si trovava sulla stessa auto per tornare da Alcamo a Palermo era morto sul colpo, mentre Giovanni Aquilino, rimasto gravemente ferito, fu trasportato al Civico e ricoverato in Rianimazione.

I medici del nosocomio palermitano, da subito hanno considerato il quadro clinico del 25enne critico e dopo due giorni di ricovero, nonostante le cure, le sue condizioni sono precipitate. Infine ieri i sanitari hanno avviato la procedura per l’accertamento dichiarandone la morte cerebrale. Con il decesso di Giovanni Aquilino, di 25 anni, sale a due il bilancio delle vittime dello scontro di martedì. Le due vittime stavano tornando a Palermo dopo una giornata di lavoro ad Alcamo., insieme ad altri due operai che fortunatamente sono rimasti feriti non gravemente.

L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, è avvenuto nella carreggiata in direzione del capoluogo, allo svincolo per Cinisi. Secondo quanto al momento ricostruito, in quattro viaggiavano su una Fiat Seicento che avrebbe urtato con violentemente contro il guardrail per poi ribaltarsi e scivolare sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 atterrati direttamente in autostrada con un elicottero che ha trasportato Aquilino al Civico.