È morto Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore e scrittore aveva 84 anni

E’ morto a 84 anni Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore, scrittore e inventore del talk show all’italiana che ha fatto la storia della televisione

Maurizio Costanzo si è spento questa mattina. La sua è stata una vita a fare domande a personaggi che hanno fatto la Storia a cavallo tra la Prima e la Seconda Repubblica. Sposato con Maria De Filippi, era figlio unico e già da bambino si appassiona al giornalismo, al quale dedicherà tutta la sua vita: “Già a nove anni pensavo di fare il giornalista – raccontò tempo fa in un’intervista – e mi scrivevo un giornale da solo”.

In un’altra recente intervista disse: “Dicono che sono un uomo severo, ma in realtà lo sono stato più con me stesso. E che ho anche potere, ma in realtà chi lo è, è colui che ordina e comanda, e io non lo faccio. Credo di aver fatto bene, ma se devo riconoscere un fallimento è quando facevo l’impresario del Teatro Parioli di Roma: potevo farlo meglio. Mentre da giornalista non mi pento di nulla, ho solo un rammarico: non aver mai intervistato un Papa”.