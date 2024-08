E’ morto Sven Goran Eriksson: l’ex allenatore dello storico scudetto della Lazio era malato da tempo

Lutto nel mondo del calcio: è morto all’età di 76 anni dopo un lunga malattia Sven-Goran Eriksson, ex ct dell’Inghilterra

Lo rendono noto i familiari del tecnico svedese ai media britannici con un comunicato: “Dopo una lunga malattia, Sven Gordan-Eriksson è morto questa mattina a casa, circondato dalla famiglia”, si legge nella nota.

Eriksson che era malato da tempo di cancro, è stato legato all’Italia, per avere allenato la Roma, la Fiorentina, la Sampdoria e la Lazio con cui ha vinto uno storico Scudetto nel 2000. E’ stato anche il primo allenatore non britannico della nazionale inglese, ha portato i Three Lions ai quarti di finale in tre tornei importanti durante il suo periodo di cinque anni alla guida della squadra tra il 2001 e il 2006.

A gennaio in un’intervista alla radio svedese P1, aveva annunciato pubblicamente di essere malato di cancro e di avere “al massimo”, raccontando di avere così scoperto la malattia lo scorso anno, dopo essere svenuto mentre faceva una corsa.

La famiglia chiede rispetto per il loro desiderio di piangere in privato e di non essere contattati“, si legge ancora nel comunicato. Le condoglianze e i saluti possono essere lasciati sul sito web www.svengoraneriksson.com.

“I più stretti partecipanti al lutto sono la figlia Lina; il figlio Johan con la moglie Amana e la nipote Sky; il padre Sven; la fidanzata Yanisette con il figlio Alcides; il fratello Lars-Erik con la moglie Jumnong.