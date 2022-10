È Rishi Sunak il nuovo premier e leader dei Conservatori inglesi: a settembre era stato sconfitto da Liz Truss

Rishi Suniak dopo il ritiro di Boris Johnson e della ministra Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in corsa, è stato nominato nuovo leader dei Conservatori e di conseguenza si appresta a diventare anche il nuovo primo ministro del Regno Unito

Suniak, che ha 42 anni, è il primo premier nella storia britannica ad avere radici familiari indiane e fede induista. Nel governo di Boris Johnson è stato cancelliere dello Scacchiere, carica che corrisponde al ministro delle Finanze ed è proprio grazie alla rinuncia di domenica di Bo-Jo e a seguire al ritiro in extremis della ministra Penny Mordaunt, unica rivale rimasta in corsa fino a oggi ad ottenere circa 200 nomination per essere eletto.

Lo scorso settembre fu nettamente sconfitto dall’ex premier Liz Truss che prese il posto di Boris Johnson, costretta a dimettersi dopo avere provocato un terremoto finanziario oltre la Manica con le sue politiche fiscali.

Suniak dunque grazie alla Mordaunt, che ha riconosciuto la sconfitta pochi minuti prima dell’annuncio, ma alla quale è stato comunque riservato un posto nel nuovo governo è il nuovo premier inglese.