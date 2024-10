“E’ un evento putiniano”: Sciacca al centro di un caso politico internazionale per un convegno sui bambini del Donbass

Gli organizzatori: “era solo un dibattito e un’occasione di beneficenza a favore di orfani malati del Donbass”, ma dal PD festeggiano, hanno salvato la ridente Sciacca dalla “terribile propaganda di Putin”. Intanto anche la Tass russa scrive della vicenda: “Annullato l’evento dedicato ai figli del Donbass”, si preannuncia scontro diplomatico

Si è detto peste e corna del convegno dal titolo “Adozioni internazionali e nuovi orizzonti – La prospettiva di Lungask nel contesto attuale”, che sarebbe stato in programma per martedì prossimo nella Sala Blasco del Palazzo Municipale di Sciacca – in provincia di Agrigento, in Sicilia -, ma la qual è la verità? A leggere stampa locale e non, a quanto pare tutta facente parte della Difesa Territoriale Ucraina dati i toni poco superpartes usati verso i relatori del convegno, la propaganda putiniana avrebbe ordito nottetempo un terribile piano per traviare la pacifica comunità di Sciacca (a stento 40mila anime) intendendo tenere un convegno al fine di “legittimare la campagna di Putin sulle storie dei bambini del Donbass finiti in terra russa in violazione dei diritti”, altri hanno anche riferito che nel convegno sarebbe stato previsto anche la proiezione del film russo “Il Testimone” dove un violinista belga di origine ebraica si ritrova a Kiev durante lo scoppio del conflitto russo-ucraino incontrando poi alcune truppe neonaziste ucraine.

Per capirne di più abbiamo dunque deciso di sentire uno dei relatori del convegno, il giornalista Vincenzo Lorusso che da anni vive in Russia e nel territorio di Lugansk. Lorusso ha riferito che il convegno, nato dall’interessamento di alcuni cittadini del posto, non prevedeva in alcun modo la proiezione del film duramente contestato dalle autorità ucraine, dato che il punto era già stato discusso con due assessori del Comune di Sciacca che erano stati interessati del convegno. Di più, il convegno avrebbe dovuto assumere le forme di un dibattito pubblico, mettendo al centro non la guerra russo-ucraina – e chi ha ragione o torto -, ma solo la condizione dei bambini orfani del Donbass e di Lugansk in particolare, dove purtroppo a causa della guerra non solo sono rimasti orfani, ma spesso sono soggetti ad ammalarsi – quando non si ritrovano sotto bombardamento – di varie patologie, tra cui il colera.

Il convegno si sarebbe poi concluso con la donazione da parte del Comune di Sciacca di 1500 euro in favore di un’associazione riconosciuta che aiuta i bambini anche in quelle terre dove far arrivare aiuti, a causa della guerra, è quasi impossibile. Si vocifera inoltre che anche un Club locale fosse interessato a fare una donazione in favore dei bambini, ma parliamo sempre di cifre limitate, di certo nessuno missile Iskander sarebbe stato comprato con quelle modeste donazioni, ma sicuramente sarebbe arrivato un po’ di aiuto a dei bambini che non sono né di Putin né di Zelensky; sono solo bambini sfortunati. Pensarla diversamente significa avere la stessa linea di pensiero di Netanyahu secondo cui il Segretario ONU può diventare persona non grata e le organizzazioni ONU possono essere bombardate perché a Gaza devono avere a che fare con chi a Gaza ci vive, compresi gli ostili ad Israele.

Altro punto che Lorusso ha tenuto a specificare è che non risponde al vero la notizia secondo cui non sarebbe stato dato alcun patrocinio da parte del Comune di Sciacca, il Comune ha dato il patrocinio e poi lo ha ritirato. Scelta legittima, ma non è corretto voler far passare chi ha organizzato il convegno come un mitomane che ha messo il logo del Comune di Sciacca in locandina senza autorizzazione. Ovviamente sul punto siamo più che disponibili ad ascoltare la versione del Comune di Sciacca, ma resta difficile pensare che ci si sia spinti a parlare di donazione economica post convegno senza concedere a priori un banalissimo patrocinio.

Compreso meglio quindi i contorni del convegno bisogna capire cosa ha scatenato il presunto “caso internazionale” che ha coinvolto la ridente Sciacca. Sembra che del convegno sia stata interessata – su come e perché è inutile dilungarsi – l’Eurodeputata del Partito Democratico e vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, nota recentemente per il suo voto a favore della revoca delle restrizioni all’uso delle armi fornite dall’occidente all’Ucraina, contro obiettivi in territorio russo.

Cari tutti, vi ringrazio per la segnalazione, si tratta di un fatto molto grave. Siamo ovviamente già al lavoro con il collega @GiuseppeLupoPD, Michele Catanzaro (capogruppo Pd all’Assemblea regionale siciliana) e i dirigenti locali del Pd affinché quel convegno venga… — Pina Picierno (@pinapic) October 14, 2024

Dunque tramite il post della Vicepresidente del Parlamento UE, sappiamo che poi del caso si sono occupati gli esponenti regionali del PD Giuseppe Lupo e Michele Catanzaro, quest’ultimo proprio di Sciacca. Cosa che quindi testimonia anche come la giunta di sinistra di Sciacca resti saldamente in mano al PD, in continuità con la disastrosa amministrazione passata e da cui in campagna elettorale si era detto a gran voce di volersi staccare. Sì, quest’ultima informazione non interesserà gran parte dei lettori, ma per i saccensi magari sarà utile.

Sullo sfondo di questa vicenda restano due soli dati: il primo è che un evento di beneficenza che sicuramente avrebbe avuto riscontro limitato all’interno della stessa “metropoli” Sciacca è riuscito a sorgere alla ribalta delle cronache nazionali grazie all’aiuto del PD, in secondo luogo, il fatto che mai avrei immaginato di leggere il nome “Sciacca” in cirillico sui siti di stampa russi, ma invece è successo: l’agenzia statale russa Tass ha riportato la vicenda con lo sdegno immaginabile da parte russa. Adesso sì che la vicenda è diventata un caso internazionale.